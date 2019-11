Konin. Szef policji wydał oświadczenie ws. śmiertelnego postrzelenia Adama C.

Na stronie internetowej policji pojawiło się oświadczenie dot. wydarzeń w Koninie. Głos w sprawie interwencji funkcjonariuszy zakończonej śmiercią 21-latka zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

"Wydano już wyrok na policjanta"

"W świetle prawa nasz policjant jest niewinny"

"Każdy, kto podnosi rękę na policjanta, powinien liczyć się z konsekwencjami"

Kierownictwo policji zaznacza, że "każdy policjant kieruje się hasłem 'pomagamy i chronimy', zdając sobie sprawę, że narażając swoje życie, służy obywatelowi. Użycie broni służbowej to ostateczność i występuje najczęściej w obronie własnej i innych osób. Należy przy tym pamiętać, że nie tylko policjanci zobowiązani są działać zgodnie z prawem, ale i każdy obywatel ma również obowiązki określone w przepisach, w tym m in. obowiązek zachowania zgodnego z prawem".

Konin. Śmierć 21-letniego Adama C.

Do tragicznego zdarzenia, doszło w ubiegły czwartek na jednym z osiedli w Koninie. Policjanci podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letniego Adama C. Gdy funkcjonariusze chcieli ich wylegitymować, najstarszy zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", jednak mężczyzna nie reagował. Wtedy padł strzał. Mimo reanimacji, rannego nie udało się uratować.