Konin. "Sytuacja kryzysowa". Policjanci z bronią i armatka wodna przed komendą

Po niedzielnych zajściach przed komendą policji zebrał się sztab kryzysowy. Władze miasta apelują do mieszkańców o powściągnięcie emocji. Tymczasem przed komendą policji zgromadzili się uzbrojeni funkcjonariusze. Stanęła też armatka wodna.

Do tragicznego zdarzenia, które wywołało zamieszko przed komendą, doszło w czwartek na jednym z osiedli w Koninie. Policjanci podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letniego Adama C. Gdy funkcjonariusze chcieli ich wylegitymować, najstarszy zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", jednak mężczyzna nie reagował. Wtedy padł strzał. Mimo reanimacji, rannego nie udało się uratować.