Konin. Ojciec zastrzelonego przez policjanta Adama C. jest załamany. "Nigdy nie miał problemów z prawem"

Artur C., ojciec śmiertelne postrzelonego w Koninie przez policjanta Adama, przyznaje, że do tej pory nie otrzymał pomocy psychologa. Adwokaci rodziny twierdzą, że funkcjonariusz, który miał oddać strzał, ma zapewnioną pomoc i przebywa w szpitalu.

- Niedopuszczalnym jest, że do dziś ojciec zabitego nie otrzymał wsparcia psychologicznego. Nikt nie zainteresował się jego stanem. Funkcjonariusz, który oddał strzał, trafił na oddział szpitalny. Zapewne to taka taktyka procesowa – mówi mec. Michał Wąż, adwokat rodziny Adama C.

Do zdarzenia doszło w Koninie w czasie interwencji policji. Funkcjonariusze podeszli do stojących przy placu zabaw dwóch 15-latków i 21-letenigo Adama C. Gdy chcieli ich wylegitymować, najstarszy z nich zaczął uciekać. Goniący go policjant miał krzyczeć "stój, policja", mężczyzna się jednak nie zatrzymywał. Wtedy doszło do strzału. Mimo reanimacji nie udało się uratować 21-latka.