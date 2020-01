Komisja Europejska zaskoczyła PiS. Rząd liczy, że TSUE powie "nie"

Powstała na podstawie nowelizacji ustawy autorstwa PiS Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie - za sprawą Komisji Europejskiej - pod lupą Trybunału Sprawiedliwości UE. Wiadomo, jak zareagował PiS i czego się spodziewa.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stoi przed decyzją, czy przychylić się do wniosku Komisji Europejskiej. Chce ona, by tymczasowo "zamrozić" Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Co na to wszystko PiS?