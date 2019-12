"Ustawa kagańcowa". Aleksander Pociej: Mam nadzieję, że ktoś z ludzi Jarosława Gowina się pochoruje

Kontrowersyjna ustawa PiS zakładająca dyscyplinowanie sędziów, mimo głosów sprzeciwu, ma duże szanse uchwalenia. Senator PO Aleksander Pociej nie traci jednak nadziei, o czym bez pardonu mówi.

- Odrzucenie weta Senatu jest już trochę trudniejsze, ponieważ musi być do tego 231 posłów. Co prawda PiS ma 235, ale z tego, co wiem, u Gowina nie są zachwyceni tymi projektami - dodał Pociej.

Dopytywany o to, czy liczy na to, że dzięki posłom Porozumienia uda się zablokować ustawę, odpowiedział: "Mam nadzieję, że któryś z nich się pochoruje akurat na to głosowanie i nie przyjdzie". To zdanie jest chętnie udostępniane przez użytkowników mediów społecznościowych.