Wideo Najnowsze donald tusk + 2 newsroomustawa dyscyplinująca sędziów oprac. Anna Kozińska 58 min. temu Posłowie nie powstrzymali "ustawy kagańcowej". Donald Tusk: dali ciała - Trzeba włączyć kreatywne myślenie – tego trochę brakuje dziś opozycji - i emocje. Znam tych ludzi, oni naprawdę kochają Polskę, ale za... Rozwiń Nudy nie ma Bo go nawet przez myśl … Rozwiń Transkrypcja: Nudy nie ma Bo go nawet przez myśl nie może nam przejść żeby uznać Okej jak oni kłamią co my też by zaczniemy kłamać tylko Lepiej jeszcze No bo ty I to To tak jak wspomniałem nie jest Trzeba Na wyższym poziomie Intense Kreatywne myślenie tego trochę brakuje dziś W Polsce Matematyka wstałaś Powiedział Taka taka peryferyjne w naszej debaty polityczne I też włączyć emocje znaczy i to Jestem Oni naprawdę kochają Tylko teraz ja dlatego czasami nie widać w nich reakcjach i sposobie mówienia no Nie chodzi o grę bo ludzie wyczują Tylko jeśli Jeśli robią to dla jakby no dla sprawy dla idei Co to musi być teraz widoczny tam teraz do czegoś konkretnego Naczynie do do chociażby do tej sytuacji z sędziami i kiedy Propozycja Niby walczą o sprawę ale 3 W opozycji nie pojawia się w głosowaniu Grzegorz Schetyna No nie wiem Zamiast wziąć odpowiedzialność za siebie zrzuca odpowiedzialność na innych Klubu Jego pole Przeciwników do 6:00 Może nie miał kiedy Wpadka jest spadku Nie ma tutaj w ogóle nie ma Lepiej tych ustawień Nie czytać Dla dobra w Ale Ja bym mieli nocował Za to że czasami robią Jakiś niechlujstwo głupotę czy ten ten Trzeba oczywiście bardzo wyraźnie I palcem Ale złodzieje się gdzie indziej To że będziemy być może mieli te ustawę To nie dlatego Grupa posłów nie przyszła na głosowa Tylko dlatego że większość parlamentarna chcę Co to jest istota problemu Ja nie usprawiedliwia Ciebie Sitek zawale bolenie usprawiedliwiać tylko Się przyznać naprawia Ale Źródłem problemów dzisiaj nie są ci Posłowie kto Jakby to powiedzieć Dawid