WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze pis + 3 sędziowieJarosław Gowinustawa 1 godzinę temu Jarosław Gowin o ustawie PiS ws. sędziów: to nie jest ustawa "kagańcowa" Ustawa PiS ws. sędziów została skierowana do komisji sprawiedliwości. Jarosław Gowin w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że poprawki... Rozwiń Będą przyjęte panie premierze jest … Rozwiń Transkrypcja: Będą przyjęte panie premierze jest jest konsensus że Przegłosowane tak przez Wspólnie posłów Sprawa jest Solidarni Nie była zbyt zadowalają obserwowałem to osobiście mogę polegać Relacje w medialnych i oczywiście Skrajnia różne natomiast Wydaje mi się że Poprawka która Uzgodniliśmy z obozu zjednoczonej prawicy Powinieneś nikt naprawdę pan uważa że te dwie poprawki tylko Antonimy będą inne to nie jest ustawa kagańcowa Zaniepokojenie Nie masz Między Pisemnym Ona po uzgodnienia Policyjny Co powiedzieć Oczywiście jest jeden Co do którego mamy porozumienie odpocząć No właśnie nie zbitą pewność że dochodzi twojej bezpieczne Ten przepis się nie znajdzie we krwi ostatnio czyli Który artykuł 108