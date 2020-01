Komisja Europejska składa wniosek do TSUE. Jest reakcja polskiego rządu

"Rząd podtrzymuje liczne argumenty potwierdzające zgodność rozwiązań z prawem UE" - oświadczył rzecznik rządu Piotr Mueller. To reakcja na ruch Komisji Europejskiej. Organ wystąpi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe zamrażające Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

We wtorek Kolegium KE postanowiło wystąpić o środki tymczasowe do Trybunału Sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa UE, zainicjowaną przez KE w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla polskich sędziów. Wniosek obecnie jest pisany przez prawników Komisji. Dopiero wtedy zostanie oficjalnie skierowany do TSUE. Potem wstępną decyzję o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej wyda wiceprezes unijnego trybunału.