Kolejny projekt PiS przyjęty w nocy przez Sejm. Będą zmiany w kodeksie wyborczym

Noc ze środy na czwartek posłowie spędzili w Sejmie, debatując i głosując nad dofinansowaniem TVP. Ale nie tylko. Przyjęli też projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego autorstwa PiS. Stało się to na dodatkowym posiedzeniu Sejmu w nocy ze środy na czwartek. Za przyjęciem nowelizacji projektu głosowało 230 posłów, przeciw było 160, a 22 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi teraz do Senatu.

Po co posłowie PiS chcieli nowelizować Kodeks wyborczy? Jak uzasadniali, nowe zmiany " dostosowują zmiany wprowadzone w styczniu 2018 roku do pozostałych wyborów oraz mają zapewnić sprawniejszą procedurę wyborczą ".

Nowelizacja zakłada możliwość powołania obwodowych komisji wyborczych przez komisarza wyborczego w pełnym składzie, również w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby kandydatów przez komitety wyborcze; powoływania obwodowych komisji wyborczych w zróżnicowanych składach, w zależności od wielkości obwodu głosowania; dokonywanie zgłoszeń do składów obwodowych komisji bezpośrednio przez wyborców, a nie jedynie przez komitety wyborcze. To nie wszystko.

Posłowie chcą, by obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim mógł głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wyda konsul. Parlamentarzyści PiS twierdzą też, że termin rozpatrzenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należałoby przedłużyć z trzech do pięciu dni.