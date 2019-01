Szykuje się kolejna nowelizacja Kodeksu wyborczego. Przygotowali ją posłowie PiS

Do Sejmu trafił dzisiaj projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, autorstwa posłów PiS. Parlament ma się nim zająć na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, zwołanym na 30 stycznia.

W środę do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie wyborczym zgłoszony przez PiS. Propozycja została już skierowana do I czytania, na dodatkowym posiedzeniu zwołanym na 30 stycznia.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że wprowadza on zmiany w zakresie prawa wyborczego, które "dostosowują zmiany wprowadzone w styczniu 2018 roku do pozostałych wyborów oraz mają zapewnić sprawniejszą procedurę wyborczą".