Nocne głosowanie ws. dofinansowania dla TVP. "Zamknąć, zaorać zapomnieć"

W nocy z środy na czwartek odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącej abonamentu. Jej autorzy domagali się, by dofinansować TVP kwotą miliarda 260 milionów złotych. Sejm skierował projekt do dalszych prac.

- Pora obrad została dobrana nieprzypadkowo - zwykle w nocy po pieniądze przychodzą ludzie o nieczystych intencjach. Po co wam ten miliard złotych? Wszystko wydaliście na Sylwestra z Dwójką? - pytał podczas przemówienia poseł PO Sławomir Neumann. - To prawdziwa linia produkcyjna do hejtowania, która krytykowała także WOŚP i Pawła Adamowicza. Wy nie macie prawa wziąć ani złotówki z publicznych pieniędzy, dopóki nie zrozumiecie czym jest przyzwoitość - dodał. - Po co wy nas tutaj o północy ciągacie, kiedy w grudniu prezes Kurski powiedział, że dostanie 1 mld 200 mln złotych? I on to już wiedział. Co to za fikcja? - wtórowała mu Iwona Śledzińska-Katrasińska.