Eksperci oceniają inicjatywę Polski. To może dużo zmienić na froncie

- Kiedy ktoś da Leopardy, kto inny Challengery, to jest bez sensu. 10 czołgów to kompania w strukturach ukraińskich. U nas to nie jest nawet kompania. A czołgi wymagają stałej obsługi. Co kilkaset godzin musi być obsługiwany. 10 czołgów niekompatybilnych z tym, co Ukraińcy mają, jest kompletnie bez sensu - podkreśla płk Lewandowski.