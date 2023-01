"Polska podjęła decyzję". Ważna deklaracja Dudy z Lwowa

Andrzej Duda podkreślił, że to nie pierwsze tego typu spotkanie. Przypomniał, że prezydencie spotkali się we trójkę także tuż przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Zwrócił uwagę na zasługi Polski i Polaków w niesieniu pomocy dla Ukraińców. - To Polska była tym pierwszym państwem, które udzieliło Ukrainie spektakularnej pomocy w obliczu rosyjskiej agresji - przekazaliśmy czołgi, amunicję, karabinki Grot, armatohaubice Krab i cały czas przekazujemy sprzęt wojskowy - mówił polski prezydent.