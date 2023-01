Leopardy dla Ukrainy? Niemcy nic nie wiedzą

W Niemczech pojawiają się kolejne głosy polityków z partii tworzących rządową koalicję za dostarczeniem Ukrainie czołgów. Do grona zwolenników dołączyli Katrin Goering-Eckardt (Zieloni) i Wolfgang Kubicki (FDP). – Powinniśmy zrobić wszystko i dostarczyć wszystko, co możliwe. To dotyczy również czołgów Leopard – powiedziała Goering-Eckardt.