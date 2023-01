Potężna broń od Kanady. Natychmiastowa reakcja Zełenskiego

System NASAMS. Co to jest?

Pierwsze zestawy NASAMS z USA trafiły do Ukrainy wczesną jesienią. NASAMS jest zdolny do obrony miast przed pociskami manewrującymi, bezzałogowymi statkami powietrznymi, śmigłowcami, bezzałogowymi bojowymi statkami powietrznymi i samolotami. To system, który osiąga zasięg nawet do 160 km.