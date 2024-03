Kolejne miasto celem Putina? "Ukraina czyni dla niego gest szansy"

- Pokoju nie będzie, bo pokój między tymi dwoma walczącymi stronami jest niemożliwy. To już jest na wieki niemożliwy pokój. Wstrzymanie broni jest możliwe. I moim zdaniem Putin, jak osiągnie swoje cele, to powie: dziękuję, wszystko to, co chciałem, mam. I to jest właśnie ta katastrofa, której sprawcami są sami Ukraińcy - ocenia.