Trump zaostrza reżim migracyjny. Podpisał pierwszą ustawę

Prezydent Donald Trump podpisał w środę swoją pierwszą od czasu powrotu do Białego Domu ustawę - Laken Riley Act. Ustawa ta zobowiązuje władze federalne do zatrzymywania migrantów oskarżonych o przestępstwa, w tym kradzież i przemoc. Trump poinformował także, że nakazał rozpoczęcie przygotowań do utworzenia 30-tysięcznego ośrodka dla migrantów w Guantanamo Bay.