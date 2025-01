Trump się ugiął. Uchylił nakaz po dwóch dniach

Demokratyczna senator Patty Murray określiła to jako "ważne zwycięstwo narodu amerykańskiego", podkreślając, że głos obywateli miał kluczowe znaczenie. - Mimo to administracja Trumpa, poprzez połączenie czystej niekompetencji, okrutnych intencji i umyślnego lekceważenia prawa, wyrządziła prawdziwą krzywdę i wywołała w ostatnich 48 godzinach chaos wśród milionów ludzi i nadal to trwa - podkreśliła Demokratka.