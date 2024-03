6 minut do Kijowa. Rzeczniczka "Południa" bije na alarm

Rzecznika Sił Obronnych Południa Ukrainy Natalia Humeniuk ostrzegła, że Rosjanie zgromadzili na Krymie kilkadziesiąt naddźwiękowych rakiet Cyrkon. - To dlatego w przypadku ataków z południa w obwodzie kijowskim, Kijowie i obwodach północnych uruchamiane będą syreny alarmowe - dodała. Rakieta jest w stanie dotrzeć do stolicy w zaledwie 6 minut.

- Rosja zgromadziła dziesiątki naddźwiękowych rakiet Cyrkon na okupowanym Krymie i używa ich w desperacji. Ich zestrzelenie może spowodować znaczne zniszczenia. To dlatego w przypadku ataków z południa w obwodzie kijowskim, Kijowie i obwodach północnych uruchamiane będą syreny alarmowe - powiedziała rzecznika Sił Obronnych Południa Natalia Humeniuk.

- Ukierunkowany terror z naciskiem na stolicę może być kontynuowany - dodała.

6 minut do Kijowa, 2,6 do Odessy

Rakieta Cyrkon to przeciwokrętowy pocisk manewrujący. Według strony rosyjskiej rakieta ta ma zasięg od 600 do 1500 km i może osiągać prędkość do 11 tys. km/h. Pocisk jest w stanie dotrzeć z Krymu do Kijowa w ciągu zaledwie 6 minut. Putin nazwał pocisk Cyrkon "superbronią".

Z grafiki poniżej przygotowanej przez "UA War Infographics" wynika, że pociski Cyrkon wystrzelone z Sewastopola na okupowanym Krymie, są w stanie dotrzeć do Kijowa w ciągu zaledwie 6 min, do Winnicy 5,5 min, a do Odessy w ciągu 2,6 min.

Kijowowi udało się kilka razy strącić "niezniszczalny" pocisk.

25 marca siły rosyjskie w poniedziałek po raz drugi użyły hipersonicznych rakiet Cyrkon w ataku na Kijów, na skutek którego obrażenia odniosło 10 osób – poinformował ukraiński portal Defence Express. Ukraińskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić nad Kijowem dwie rakiety Cyrkon, a typ pocisku potwierdziła analiza odłamków, które spadły na terenie miasta.

Rosjanie atakują Cyrkonami

Rosjanie prawdopodobnie po raz pierwszy użyli rakiety Cyrkon w czasie swojej agresji na Ukrainę w ataku na Kijów 7 lutego br., ale ze względu na niewielką ilość odłamków typ rakiety udało się zidentyfikować dopiero po pięciu dniach.

