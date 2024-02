Jest potwierdzenie, Rosjanie użyli superbroni. "Nie spełnia deklarowanych parametrów"

Badacze Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych potwierdzili informację, że podczas ataku na Kijów, do którego doszło 7 lutego, Rosjanie użyli rakiety Cyrkon. To najnowszy hipersoniczny pocisk, który trafił na uzbrojenie rosyjskiej armii na początku ubiegłego roku. Z badań jego szczątków wynika jednak, że nie jest on najlepszej jakości.