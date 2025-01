Znany dziennikarz odszedł z CNN. Trump nie kryje satysfakcji

Donald Trump nie krył satysfakcji i nie szczędził krytyki pod adresem Acosty. Na swojej platformie społecznościowej Truth nazwał go " jednym z najgorszych i najbardziej nieuczciwych reporterów w historii dziennikarstwa ". Trump skomentował również, że Acosta został zepchnięty przez CNN do mniej prestiżowego pasma z powodu "złych wyników oglądalności".

Acosta, znany z zadawania niewygodnych pytań Trumpowi, wielokrotnie spotykał się z jego krytyką. W 2018 roku doszło do incydentu, gdy administracja Trumpa odebrała mu akredytację, co spotkało się z pozwem ze strony CNN .

We wtorek Donad Trump nie odmówił sobie mocnych uszczypliwości, komentując na swojej platformie społecznościowej Truth to, że Jimowi Acosta zaproponowano w CNN mniej prestiżowe pasmo. "Wow, naprawdę dobra wiadomość! Jim Acosta, jeden z najgorszych i najbardziej nieuczciwych reporterów w historii dziennikarstwa, wielki drań, został zepchnięty przez CNN Fake News do 'Doliny Śmierci' o północy z powodu wyjątkowo złych wyników oglądalności (i braku talentu!)" - pisał prezydent USA.