CNN pozwało Donalda Trumpa. Biały Dom odebrał dziennikarzowi akredytację

Poza prezydentem USA pozwanych zostało pięciu członków administracji Donalda Trumpa. Sprawa dotyczy odebrania akredytacji i przepustki do Białego Domu dziennikarzowi CNN Jimowi Acoście.



CNN domaga się przywrócenia akredytacji dziennikarzowi. Stacja utrzymuje, że decyzja została wydana niezgodnie z prawem oraz narusza wolność prasy, która jest zapisana w Konstytucji USA. W oświadczeniu CNN stwierdzono też, że odebranie akredytacji narusza też prawo do procesu, które również jest zapisane w Konstytucji.

Poza Donaldem Trumpem pozwani zostali szef sztabu Białego Domu Jim Kelly, jego zastępca ds. komunikacji Bill Shine, szefowa służb prasowych Sarah Sanders oraz dyrektor Secret Service Joseph Clancy. Pozwany został też funkcjonariusz Secret Service, którego personaliów nie podano. To on odebrał Jimiemu Acoście przepustkę do Białego Domu.