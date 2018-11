USA: Donald Trump oburzony pytaniem o karawanę imigrantów. Dziennikarz poniósł konsekwencje

USA: Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump nazwał dziennikarza „okropnym bezwstydnym człowiekiem”. Karawana imigrantów była tematem spornym.

USA – Donald Trump rozzłoszczony pytaniem o imigrantów

Według informacji podanych przez Biały Dom, korespondent CNN, Jim Acosta, został zawieszony po ostrej wymianie zdań z Donaldem Trumpem . Do sporu doszło podczas konferencji prasowej. Jak podaje Associated Press, prezydenta Stanów Zjednoczonych rozzłościło pytanie o karawanę imigrantów zmierzających ku południowej granicy USA z krajów Ameryki Łacińskiej. W momencie, gdy dziennikarz zamierzał zadać pytanie uzupełniające, Trump natychmiast przerwał jego wypowiedź. Chwilę później przedstawicielka personelu próbowała odebrać Jimowi Asoście mikrofon. Mężczyzna stawiał opór.

Jim Acosta „okropnym, bezwstydnym człowiekiem”

Wiadomo, że w późniejszym oświadczeniu rzeczniczka prasowa Białego Domu, Sarach Huckabee Sander zarzuciła dziennikarzowi, iż "położył ręce na młodej kobiecie, która wykonywała swoją pracę”. Prawdopodobnie chodziło o to, że mężczyzna nie zamierzał oddawać mikrofonu. Oburzony Trump na konferencji nazwał Acostę „okropnym, bezwstydnym człowiekiem”. Dodał również, że jeżeli będzie nadal podawał światu fałszywe informacje, to zostanie „wrogiem narodu”. Należy zaznaczyć, że Jim Acosta podczas konferencji poruszył też kwestie dochodzenia prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera. Chodziło o możliwą ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku. Przypominamy, że do scysji między Trumpem i Acostą doszło już dwa lata temu. Wówczas przed zaprzysiężeniem Republikanina na prezydenta w Nowym Jorku Trumpowi nie spodobały się pytania, które zadawał dziennikarz.