Paweł Kukiz zabrał głos ws. konfliktu między Jerzym Owsiakiem a TV Republika. Reagując na decyzję Lidla, polityk napisał, co by zrobił "na miejscu TV Republika".

- Jeżeli jakakolwiek firma chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami - zapowiedział Jerzy Owsiak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Paweł Kukiz proponuje "medialną akcję bojkotu Lidla"

Po tej zapowiedzi Lidl Polska zdecydował się poprzeć WOŚP, jeśli stacja nie dojdzie do porozumienia z fundacją. "W przypadku braku dojścia do porozumienia przez dwie strony tej dyskusji, tj. fundacji oraz stacji telewizyjnej, nie przewidujemy dalszych emisji spotów reklamowych we wskazanej stacji" - zaznaczyła firma w odpowiedzi na pytanie Wirtualnej Polski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wraca sprawa granatnika. Siemoniak: nie do obrony

Paweł Kukiz, nie zgadzając się z decyzją Lidla, we wpisie w mediach społecznościowych zasugerował bojkot sieci. "Na miejscu TV Republika, po takim 'ultimatum' Lidla, zrobiłbym medialną akcję bojkotu Lidla, nawiązując jednocześnie współpracę reklamową z jakimś poważnym konkurentem dyskontu" - napisał na Facebooku.

Wcześniej, w rozmowie z "Faktem", Kukiz nie wypowiadał się też zbyt pochlebnie na temat WOŚP-u: - Grałem z nią (Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - red.) przez pierwsze lata, co roku. Przed jednym z kolejnych finałów doszło jednak do absurdalnej sytuacji. Poinformowano, że pieniądze będą zbierane na nowe karetki. Zbiegło to się akurat z zakupem nowej floty samochodów dla Sejmu - powiedział dziennikowi. - Sytuacja nie do pomyślenia! Fundacja zajmuje się tym, czym powinno państwo. To ówczesny rząd powinien podjąć decyzję o zakupie karetek, a nie zrzucać to na barki tej czy innej fundacji. Wówczas nasze drogi, moje i WOŚP-u, się rozeszły na kilka lat - mówił.

Jak jednak dodał, to, co "wzbudziło w nim ostatnio większe emocje, to cała ta akcja ze środkami dla powodzian, jakie państwo przekazało fundacji Owsiaka". - To jest absurd i nieuczciwe, żeby potężne pieniądze nie były bezpośrednio przeznaczone dla powodzian, ale za pośrednictwem Owsiaka - oznajmił.

Tuż przed 33. Finałem fundacja Basta opublikowała przygotowany na jej zlecenie raport Instytutu Monitorowania Mediów. Według niego, z 218 materiałów wyemitowanych 1–12 stycznia 2025 r. w TV Republika i wPolsce24 o WOŚP i Jerzym Owsiaku 89 proc. miało charakter jednoznacznie negatywny. Koncentrowały się one na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji. Przekazy dotarły łącznie do 13 mln odbiorców, a ich szacunkowy ekwiwalent reklamowy oszacowano na 3,82 mln zł.

Czytaj też: