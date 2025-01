Kukiz skrytykował prezydencką kampanię. Powiedział, za kogo trzyma kciuki

Uważa, że tych trzech pretendentów do prezydenckiego fotela to osoby, które "reprezentują siły patriotyczne". Jednocześnie skrytykował Rafała Trzaskowskiego. Drwił, że "święty" prezydent Warszawy, "człowiek renesansu" "chyba będzie startował na papieża". Skomentował dosadnie, że jego wygrana to dla Polski "droga do psychiatryka".