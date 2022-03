Kolejne kroki Rosjan w Ukrainie. Generał Skrzypczak mówi o możliwym celu

- Zaczęli terroryzować miasta ogniem, atakami rakiet, by rozbić wolę narodu ukraińskiego do obrony. Okazało się, że są bezsilni. Robią terror ogniowy i użycie artylerii wobec ludności cywilnej, do obiektów ważnych dla funkcjonowania Kijowa czy Charkowa. Robią wszystko, by ludzie się poddali - ocenił.