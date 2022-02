Wołodymyr Zełenski. Bohater bez wyboru

Wychowywał się w rosyjskojęzycznej rodzinie. Bo tak po prostu w tym kraju jest - co trzeci obywatel deklaruje, że to język rosyjski jest jego mową ojczystą. Im dalej na wschód kraju, im bliżej do Rosji, tym odsetek mówiących właśnie po rosyjsku jest większy. Nie oznacza to jednak, że mieszkający tam ludzie czują się Rosjanami.