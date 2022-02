Bitwa o Kijów. Nie dla wszystkich starczyło broni. "Przygotowaliśmy dla Rosjan koktajle Mołotowa"

- Nie zamierzamy siedzieć bezczynnie. Jeśli Rosjanie wejdą do naszej wsi, będziemy się bronić. Ktoś ma w pogotowiu broń myśliwską. Inni naszykowali koktajle Mołotowa. One doskonale sprawdzają się do podpalania wojskowych pojazdów – mówi Igor.