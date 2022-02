Wojna w cyberprzestrzeni. Rosjanie użyli "ukrytej" broni. Czy jest też w Polsce?

Po drugie, jak informują eksperci z firmy Symantec, ten malware (czyli złośliwe oprogramowanie) dostaje się do sieci poprzez luki w serwerach pocztowych Microsoft Exchange. A to bardzo zła wiadomość dla naszej administracji. Jak pisaliśmy latem ubiegłego roku, z tych rozwiązań pocztowych korzysta m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. A eksperci, którzy na naszą prośbę sprawdzili stan bezpieczeństwa serwerów KPRM, wyrażali wątpliwości co do rzetelności pracy ludzi odpowiedzialnych za właściwą aktualizację rządowych serwerów pocztowych.