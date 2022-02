Price: Putin oraz jego kolesie są odpowiedzialni za tę wojnę, nie obywatele Rosji

"Odrzucił dyplomację, wybrał drogę wojny"

- Świat jest świadkiem podjęcia decyzji przez Putina. Odrzucił dyplomację, wybrał drogę wojny. Nie jest to wynik, którego oczekiwaliśmy. Chcieliśmy temu zapobiec. Jest to tragedia narodu ukraińskiego. To wybór Putina, który poszedł drogą taką, którą nie chcieli iść też obywatele Rosji. To nie oni podjęli decyzję, decyzję podjęto za nich — przekazał Price.