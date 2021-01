Doradca prezydenta o rekordowej liczbie zgonów w Polsce: to może być wynik złego odżywiania

- Na pewno te statystyki są niepokojące, ale nie jest jasne, jaka jest przyczyna, tego istotnego wzrostu zgonów - stwierdził w programie "Kawa na ławę" w TVN24 doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz. W ten sposób zareagował na pytanie prowadzącego program Konrada Piaseckiego, czy optymistyczne informacje płynące ze strony rządu, o doskonałym przygotowaniu Polski do epidemii nie były na wyrost skoro, jak wynika z danych dotyczących śmiertelności, prawdopodobnie znajdziemy się w tej dziedzinie na jednym z najgorszych miejsc w Europie. - Chciałbym mieć obraz porównawczy tego, co dzieje się w innych krajach. Czy inne kraje potrafiły uniknąć tego typu wzrostów, dopiero wtedy będziemy mogli sprawiedliwie oceniać, ewentualne zaniedbania rządu i starać się uniknąć ich w przyszłości - mówił prof. Zybertowicz.

Koronawirus. Liczba zgonów rośnie. Dr Grzesiowski: "Jesteśmy u kresu wytrzymałości"

- Jako badacz wiem, że trzeba przeanalizować różne kwestie, może błędy są po stronie organizacji służby zdrowia, a może jest to sygnał ogólniejszy, że jest niedobrze ze zdrowotnością naszego społeczeństwa. Ze stylem odżywiania się, ze stylem życia, może to jest efekt smogowy. W ostatnich latach nie potrafiliśmy w sposób istotny uporać się ze zbyt wysokim poziomem smogu. Ponieważ COVID- to choroba oddechowa, to poziom smogu, może jest tym czynnikiem zwiększającym liczbę zgonów - diagnozował wzrost śmiertelności Polaków w 2020 r. doradca prezydenta.