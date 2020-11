Koronawirus. Rządowa tabelka nieaktualna. Polska w czołówce statystyk zgonów drugiej fali COVID-19

Epidemia koronawirusa w Polsce przyspiesza. Obok raportów mówiących o rekordach zakażeń i nowych obostrzeniach, Ministerstwo Zdrowia co kilka dni przedstawia dane na temat liczby zgonów na 1 milion mieszkańców. Według grafiki przygotowanej przez urzędników Polska zajmuje odległe miejsce. To wiadomość "na pocieszenie" wobec rekordów zakażeń.

Dane Ministerstwa Zdrowia odnoszą się do przypadków śmierci zanotowanych od początku pandemii do końca października. Takie kraje jak Hiszpania, Włochy i Francja zajmują w niej czołowe miejsca ze względu na gigantyczny kryzys służby zdrowia, jaki koronawirus wywołał w tych krajach wiosną. Przypomnijmy, że w Lombardii zabrakło wtedy respiratorów dla chorych z COVID-19, co wywołało tysiące tragedii.