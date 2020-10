Koronawirus. Gdzie jest gorzej? Polska już światowej czołówce epidemii

Koronawirus. Nowe łóżka od razu się zapełniają

- Właściwie nie zaglądam już do dziennych danych Ministerstwa Zdrowia. Wystarczy mi to, co widzę w szpitalu. Stałe telefony, czy mamy miejsce dla nowych chorych i odpowiedź: "nie, nie mamy". Przedwczoraj przed SOR-em utworzyła kolejka karetek, które nie miały dokąd zawieźć nowych chorych - mówi Wirtualnej Polsce lekarz z woj. lubelskiego zajmujący się pacjentami z COVID-19. Nie może występować pod nazwiskiem. Szefowie i urzędnicy nie chcą, aby komentował sprawy epidemii.