Koronawirus w Polsce. Gen. Gielerak: Powinniśmy już zakładać szpitale tymczasowe COVID w halach sportowych

Generał Grzegorz Gielerak, który na początku pandemii był uczestnikiem misji medycznej w Lombardii we Włoszech , zarekomendował budowę szpitali tymczasowych jako rozwiązanie na czarną godzinę wybuchu epidemii w Polsce. Pomysł opisał w specjalnym raporcie, który dotąd nie był brany pod uwagę w strategii walki z epidemią COVID-19.

Według gen. Gieleraka, aktualna sytuacja w Polsce zmierza do ogromnego kryzysu i dojrzała do tego, aby zacząć organizować tymczasowe szpitale.

- To sprawdzony sposób udzielania świadczeń medycznych w dobie masowych zachorowań. Stanowi doskonałe wsparcie systemu ochrony zdrowia w zakresie intensywnej terapii, jednocześnie gwarantuje efektywne wykorzystanie trudno dostępnych fachowych zasobów kadrowych. Takie szpitale są też bezpieczne pod względem epidemicznym - powiedział Wirtualnej Polsce gen. Grzegorz Gielerak.

Koronawirus. Czas na polowe szpitale

W sprawie szczegółów tego rozwiązania odesłał do raportu. Według niego hale magazynowe czy sportowe można przekształcić w liczące po 100 stanowisk oddziały intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19 w najcięższym stanie. Ewentualnie w otoczeniu istniejących szpitali powinny powstać nowe oddziały intensywnej terapii zbudowane z kontenerów.

Ostrzega też przed chaosem, do którego dojdzie w razie niekontrolowanego wybuchu zakażeń w Polsce. Pacjenci, którzy nie otrzymają pomocy (nie dodzwonią się do lekarza, nie będą mogli uzyskać testu), zaczną masowo przychodzić do izb przyjęć najbliższych szpitali. Wówczas zakażenia rozszerzą się na lekarzy, pielęgniarki i ratowników, jeszcze bardziej potęgując kryzys.