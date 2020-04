Koronawirus. Polski lekarz opisuje sytuację we Włoszech. Apeluje do Polaków

Kilkunastu polskich lekarzy poleciało do Lombardii we Włoszech. Pomagają zwalczać skutki epidemii koronawirusa. Jeden z nich, Paweł Szczuciński, nie ukrywa, że sytuacja jest dramatyczna. Apeluje do Polaków, by nie igrali z losem.

Koronawirus. Włochy. Polscy lekarze pracują w Lombardii (Getty Images, Fot: Jacopo Landi)