Koronawirus. Nowa prognoza epidemii. Olbrzymi wzrost zakażeń

Według najnowszej prognozy rozwoju epidemii wprowadzony nakaz powszechnego noszenia maseczek w miejscach publicznych nie przyniesie szybkiego efektu spadku zakażeń. Do 11 listopada przybędzie jeszcze 160 tysięcy chorych osób. Tym samym łączna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce osiągnie około 300 tysięcy.

To jedna z osób, które jeszcze latem ostrzegały przed drugą falą COVID-19. Jego prognozy sprawdziły się w 94 proc. Przewidział m.in. ostatnie rekordy zakażeń .

Koronawirus. Rządzący znają te obliczenia

W rozmowie z Wirtualną Polską analityk podkreśla, że województwach śląskim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim dane wskazują na wyjątkowe rozproszenie zakażeń. - To już nie są ogniska, które sanepid może śledzić osoba po osobie. Koronawirus jest obecny wszędzie. Można się nim zakazić w sklepie, w komunikacji miejskiej, w miejscu pracy, czy nawet na ulicy - komentuje Łukoś.

We wtorek na kwarantannę został skierowany premier Mateusz Morawiecki . Poinformował, że miał kontakt z osobą zakażoną.

Koronawirus w Polsce. Szef klubu KO Cezary Tomczyk: "Premier oszukał Polaków w kampanii wyborczej"

Prognozy epidemii. Czeka nas "śmiertelny grudzień"?

Od 2,5 tysiąca do 4,9 tys. osób może wymagać podłączenia do respiratorów. Liczba osób hospitalizowanych wyniesie od 30 do 58 tysięcy.