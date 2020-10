Rekord zakażeń koronawirusa w Polsce. Prof. Simon: "Mówiliśmy o tym w maju"

Ilość zachorowań na koronawirusa w Polsce wciąż rośnie. Dzień po dniu Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych rekordach zakażeń. W czwartek było ich prawie 19 tys., dzień później już 21 tys. Zapytaliśmy prof. Krzysztofa Simona z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu czy ten niebezpieczny trend da się jakoś odwrócić i czy działania rządu zmierzają w tym celu.

Profesor Simon zwraca uwagę na to, że mówiąc o restrykcjach wpadamy ze skrajności w skrajność. - Te wysokie wyniki zachorowań są efektem luzowania reżimu jeszcze latem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że otwarte są kluby, restauracje i kawiarnie. Przestaliśmy pilnować dystansu i innych obostrzeń sanitarnych. Otwarto szkoły, ale mówiąc o zakażeniach, do których tam dochodzi często, się przesadza - komentuje lekarz.