Maseczki były bez sensu. Najważniejszy ekspert zabrał głos w Senacie

Maseczki ochronne. Kiedy koniec obowiązku?

Wtedy do głosu dopuszczono prof. Andrzeja Horbana, krajowego konsultanta ds. chorób zakaźnych. Jest on uznawany za największy autorytet w epidemiologii. W zaledwie kilka minut ostudził emocje.

- Nie ma żadnego sensu, aby testować 38 milionowy naród co tydzień. Żadnego. Są to koszty, a poza tym jest to fizycznie niemożliwe. Bez sensu. Testuje się tylko i wyłącznie osoby z grupy ryzyka. To samo jest z maseczkami. Jeśli w kraju jest 1000 osób zakażonych, to nie ma żadnego sensu, żeby kazać 38 milionom ludzi nosić maski. Jeśli spodziewalibyśmy się, że w kraju jest 100 tys. zakażonych, to już oczywiście tak - oświadczył prof. Andrzej Horban.