Koronawirus w Polsce. Profesor Horban: Większość chorych nie wymaga specjalistycznego leczenia

Krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych powiedział, że COVID-19 to "ogólnie rzecz biorąc typowa infekcja górnych dróg oddechowych, podobna do przeziębienia lub grypy". - U części osób może jednak dojść do zapalenia płuc - zaznaczył profesor Andrzej Horban w rozmowie z PAP. I wyjaśnił, że najczęściej jest to śródmiąższowe zapalenie płuc