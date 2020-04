Koronawirus w Polsce. 340 nowych przypadków. Gorszego poranka dotąd nie było

Ministerstwo Zdrowia informacje o bilansie zakażonych przekazuje dwa razy dziennie, rano i po południu. Oficjalne liczby pokazują, że gorszego poranka niż niedzielny jeszcze nie było. 340 potwierdzonych przypadków to więcej niż przez cały dzień w Wielkanoc (318 przypadków) i poniedziałek wielkanocny (260 przypadków).

Później, we wtorek rano, potwierdzono 117 przypadków, w środę rano 206, w czwartek 189, a w piątek 296. W sobotni poranek podano informację o 184 potwierdzonych przypadkach. Łącznie potwierdzono w Polsce 9082 przypadków zakażenia koronawriusem.

Rośnie liczba testów na koronawirusa

Liczbę wykonywanych badań mają dodatkowo zwiększyć szybkie testy, które dotarły już do Polski. Najpierw mają trafić do pracowników służby zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał, że wiązane są z nimi duże nadzieje. - Zdecydowanie usprawniłoby to wykonywanie testów u pracowników służby zdrowia, u pensjonariuszy pomocy domów społecznych - przyznał wiceminister.