Konferencja premiera. Mateusz Morawiecki: Cmentarze 1 listopada będą zamknięte

Konferencja premiera Morawieckiego. Szef rządu zabrał głos ws. nowych obostrzeń, ewentualnego lockdownu i zaleceń na 1 listopada. - Podjęliśmy decyzję, że w dzień przed 1 listopada, 1 listopada oraz w poniedziałek cmentarze będą zamknięte - przekazał premier.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęła się chwilę po godzinie 15:30. Szef rządu, zgodnie z zapowiedzią z czwartku, przedstawił decyzje, które dotkną pracowników biurowych.

Konferencja premiera. 1 listopada cmentarze będą zamknięte

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki odniósł się też do ewentualnego lockdownu i zaleceń na 1 listopada - kiedy co roku Polacy w dniu Wszystkich Świętych udają się na groby swoich bliskich. - Na pewno popełniono różne błędy, również my w Polsce popełniliśmy błędy. Ale musimy zachować stabilność i wrócić do jeszcze lepszej przewidywalności zachorowań - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

- Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do górny nogami, musimy planować to, co czeka nas wkrótce. Dlatego od kilkunastu dni pytacie nas, co z dniem Wszystkich Świętych. Podjęliśmy decyzję, że w dzień przed 1 listopada, 1 listopada oraz w poniedziałek cmentarze będą zamknięte - przekazał premier.

Koronawirus w Polsce. Szymon Hołownia o godzinie policyjnej

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się także do seniorów. - Nasz apel przyjmuje formę alarmu. Chcemy, by seniorzy zostali w domu. To na najbliższe dwa tygodnie. Korpus Wsparcia Seniorów ma służyć tym, którzy zostaną sami w potrzebie - powiedział premier.

- To wasze zdrowie i życie jest dziś najbardziej zagrożone. To wynika z tabeli śmiertelności, którą codziennie analizujemy. Powyżej 70. roku życia zagrożenie utraty życia rośnie absolutnie gwałtownie - dodał Mateusz Morawiecki.

Konferencja premiera. Cmentarze zamknięte, lockdown do grudnia?

Premier odniósł się także do zapowiedzianych obostrzeń związanych z pracą biurową. - Mamy także dyrektywę dla administracji publicznej - wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, mają pracować zdalnie. Obowiązuje to przez najbliższe 2 tygodnie z możliwością przedłużenia - tłumaczył.

- Tam, gdzie można zostawić pracowników na pracy zdalnej, proszę o ich zostawienie na pracy zdalnej. My musimy ograniczać kontakty między ludźmi, by przerwać transmisję wirusa - zaapelował Mateusz Morawiecki. Jak dodał, od dalszej liczby zakażeń uzależnione będzie też to, czy klasy 1-3 pozostaną na stacjonarnej nauce w szkołach.

Szef rządu nawiązał także do projektu ustawy, który w piątek koło południa do Sejmu skierował prezydent Andrzej Duda. - Jesteśmy gotowi go procedować. Ja rozumiem kobiety, rozumiem wasz gniew - powiedział premier.

- Tych wszystkich, którzy mają w sobie złość, proszę: zostańcie w domu. W ten sposób pokażcie, jak bardzo kochacie bliźnich - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Wszystkie te obawy kobiet są obecnie bezprzedmiotowe. Ta propozycja pana prezydenta jest propozycją bardzo dobrą. Ona rozpoczyna dialog - powiedział premier.

- Mam nadzieję, że ta propozycja zakończy spór. Podkreślam, my nie zgadzamy się na profanację i ataki na kościoły. Ta propozycja jest otwarta i mam nadzieję, że uspokoi protestujących - dodał Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów był pytany także o zaproszenie organizatorów Strajku Kobiet do wspólnych rozmów. - Te próby miały miejsce już wczoraj. Niestety nie spotkały się z pozytywnym odbiorem. Ja ponawiam to zaproszenie jeszcze dziś z tej mównicy - powiedział.

Konferencja premiera. Lockdown w branży gastronomicznej przedłużony

Na konferencji padło też pytanie o zmiany w regulacjach dotyczących tarczy antykryzysowej. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd będzie nad tym obradował.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył też, że jest nadzieja. - W styczniu bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki dla wszystkich tych, którzy ich najbardziej potrzebują: dla ludzi starszych i służb medycznych - na zasadzie dobrowolności. Później, w kolejnych paru miesiącach, szczepionka na COVID-19 ma być dostępna szerzej. Do tego czasu musimy dbać o przerwanie transmisji. Być może z końcem listopada uda się odmrozić część z branż, które zostały poszkodowane - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Premier odniósł się też do zamknięcia restauracji, barów i pubów. Szef rządu poinformował, że zamknięcie tych miejsc zostanie przedłużone o kolejne dwa tygodnie. - Kierujemy się tym cyklem 14-dniowym. Nie wykluczamy jednak, że może to potrwać dużo dłużej - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Konferencja premiera. "Wykonaliśmy ogromny postęp w badaniach"

Na konferencji głos zabrał także minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wykonaliśmy ogromny postęp w dziedzinie badań. Jednym z elementów przemawiającym za stabilizacją wyników jest liczba testów zlecanych przez POZ - mówił szef resortu zdrowia.

Niedzielski przedstawił wykres, na którym widać było, że w ostatnich kilku dniach liczba skierowań ze strony POZ zaczyna spadać. - Nie zaprzepaśćmy tego - apelował.

Minister zdrowia zaznaczył też, że zwiększa się liczba miejsc w izolatoriach dla tych osób, które zakażenie koronawirusem przechodzą z lżejszymi objawami. - Tych miejsc było 4 tysiące. Chcemy zwiększyć tę liczbę do 10 tysięcy - tłumaczył.

- Dla pacjentów skąpoobjawowych lub bezobjawowych chcemy przekazać specjalne urządzenie, które będzie monitorowało natlenienie organizmu. Dane zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia - dodał Adam Niedzielski.

Zmianie ulegnie kwarantanna medyków. - Testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, również będą traktowane tak, jak testy PCR. Chcemy na szerszą skalę wprowadzić testy antygenowe. Ta zmiana umożliwi szybkie testowanie - podkreślił minister zdrowia. - Planujemy, że kwarantanna dla osoby z dodatnim wynikiem będzie miała charakter automatyczny - dodał w kontekście kwarantanny dla reszty społeczeństwa.

Konferencja premiera. Zapowiedź nowych obostrzeń

Zapowiedź nowych obostrzeń padła z ust premiera Mateusza Morawieckiego już w czwartek podczas konferencji na Stadionie Narodowym, gdzie końca dobiega budowa szpitala tymczasowego.

- Jutro razem z panem ministrem Niedzielskim przedstawimy informacje dot. zarówno dnia Wszystkich Świętych, jak i pracy biurowej, będzie kilka innych tematów, które chcemy dodatkowo jeszcze uregulować - mówił podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki.