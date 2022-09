Kolejne kłamstwa Rosji. Pieskow mówi o "inscenizacji w Izium"

W ocenie pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej znaczące jest to, że do opisanej kampanii wykorzystywane są konta prowadzone w językach państw Zachodu. - Taka działalność legitymizuje kłamstwa rosyjskie i zapewnia propagandzie Kremla dużą moc oddziaływania. Analiza włoskiego rynku medialnego, którą publikowaliśmy kilka miesięcy temu, wskazuje, że we włoskich mediach pojawiają się często tezy propagandy rosyjskiej, a do programów zapraszani są nawet najważniejsi rosyjscy propagandyści - zaznaczył Stanisław Żaryn.