Masowe groby w Iziumiu. "Putin jest zbrodniarzem i nic tego nie zmieni"

- Zbrodnicze działania Rosjan w Iziumiu, Buczy, Mariupolu to drugie syryjskie Aleppo. Wcześniej Rosjanie robili to w Czeczenii. A ponieważ nie była to Europa, to jej mieszkańcy nie reagowali specjalnie na dramatyczne wieści z tamtego rejonu. Mimo znieczulicy, w przypadku Ukrainy jest jednak więcej świadomości, że należałoby jednak coś z tym zrobić. Także w samej Rosji pojawiają się sygnały, że Putina trzeba odsunąć od władzy. A to informacje o rzekomym zamachu, a to apel urzędników, by rosyjski przywódca zrezygnował. To już kiełkuje w rosyjskiej świadomości – ocenia Jan Piekło.