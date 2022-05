Kolejna wymiana ciosów z Rosją. Tokio zamierza walczyć o ważne terytorium

Atak Rosji na Ukrainę sprawił też, że Japonia zaczęła poważnie obawiać się o swoje własne bezpieczeństwo. - Według japońskiego rząd, jeśli Rosja może przeprowadzić atak na Ukrainę, Chiny mogą zrobić to samo wobec Tajwanu - mówi Brown. Z kolei atak na Tajwan, to już prosta droga do zaangażowania Japonii w otwarty konflikt zbrojny, bo z pewnością włączyłyby się w niego Stany Zjednoczone, a więc japoński sojusznik. Twarda polityka Tokio wobec Moskwy to próba wysłania sygnału politycznego do Pekinu, że potencjalna inwazja Tajwanu, będzie dla Chin bardzo droga i wyniszczająca.