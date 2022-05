Wojna w Ukrainie. Kolejny z serii pożarów w Rosji. Duży ogień w Kursku [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 73. dzień rosyjskiej inwazji. Do sieci trafiły nagrania oraz zdjęcia, na których widać duży pożar w Kursku. To kolejny z serii pożarów, które od tygodni mają miejsce w Rosji. Pentagon negocjuje zakup nowych systemów uzbrojenia dla Ukrainy - podaje agencja prasowa Ukrinform. W piątek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował nowe przemówienie do narodu. - Jeśli żołnierze rosyjscy zabiją ludzi w kombinacie metalurgicznym Azowstal dalsze rozmowy staną się niemożliwe - powiedział. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.