"Kolejna próba". Wysłannik papieża w Kijowie

Szef włoskiego Episkopatu kardynał Matteo Zuppi przyjechał do Kijowa jako wysłannik papieża Franciszka. Jakie znaczenie dla Ukraińców ma ta wizyta? - To kolejna próba i kolejny znak pokazujący, że Kościół katolicki i papież Franciszek pokazuje w różny sposób bliskość z dramatem wojny - mówił w programie "Newsroom WP" ks. Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas-Spes-Charków. - Jest to skomplikowane z punktu widzenia każdego z nas. Mówimy cały czas o dozbrajaniu Ukrainy. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że trzeba mieć czym walczyć. Nie mówię, że Ukraina ma iść na ustępstwa, ale trzeba szukać dialogów. Kościół katolicki i papież Franciszek mają tu ogromną rolę, by szukać możliwości dialogu do pokoju. Jednym z głównych tematów (wizyty - red.) są uprowadzone dzieci. Będą też próby rozmawiania w Moskwie z Rosją. Trudno powiedzieć jak to ma wyglądać i ile potrzeba dni, miesięcy - dodał.