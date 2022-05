Kolejna "dziwna" śmierć osoby związanej z Gazpromem

To już kolejna tajemnicza śmierć osoby związanej z Gazpromem. Dyrektor generalny należącego do koncernu kurortu "Krasnaja Polana" zmarł w Soczi, na terytorium Kraju Krasnodarskiego. 37-letni Andriej Krukowski miał spaść z klifu podczas zejścia do Twierdzy Achipsyńskiej – podała rosyjska agencja informacyjna TASS.