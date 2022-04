Kolejny rosyjski milioner targnął się na życie. Miał zabić żonę i córkę, potem skończyć ze sobą

Makabrycznego odkrycia dokonano we wtorek 19 kwietnia w hiszpańskiej miejscowości Els Pinars de Lloret. Impulsem do przeszukania posiadłości był telefon zaniepokojonego syna rosyjskiego milionera Siergieja Protosenii, który na co dzień mieszka we Francji. Mężczyzna nie mógł skontaktować z matką, ojcem ani siostrą, choć dzień wcześniej rozmawiali bez problemu, dlatego sprawę zgłosił lokalnej policji.