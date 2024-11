Kolega ministra Wieczorka dostał zlecenie. Obsługuje podległą mu sieć badawczą

Tego nie wiadomo - zwróciliśmy się o szereg informacji do ministra nauki Dariusza Wieczorka, do Centrum Łukasiewicz oraz do kancelarii adwokackiej Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego. Nikt nam nie odpowiedział, w tym Centrum Łukasiewicz zbyło milczeniem pytania o to, kiedy zawarto umowę, jaki dokładnie jest jej zakres, na jaką kwotę się umówiono oraz dlaczego wybrano akurat kancelarię Czeszejko-Sochackiego. Wieczorek zaś nie chciał wskazać, czy jego zdaniem w porządku jest to, że podległą mu sieć badawczą obsługuje jego kolega ze stowarzyszenia.