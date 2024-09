Koalicyjne starcia o mieszkania. Hołownia: "Będziemy rozmawiać ostro"

Polska 2050

- Potrzebujemy dzisiaj podaży, bo jeżeli będziemy nakręcali popyt, to będą rosły ceny. Rozwiązania typu kredyt 0 proc., czy kredyt preferencyjny, nie sprawdziły się za rządów PiS, więc i teraz się nie sprawdzą. Nie byłyby dopłatami dla młodych małżeństw, a de facto dla deweloperów. Nawet jeżeli młode małżeństwa czy osoby, które chcą mieć mieszkania, dostałyby ten kredyt preferencyjny, to i tak najprawdopodobniej wzrosłyby ceny i musieliby zapłacić więcej. Straciliby to, co zyskaliby na tym, że ten kredyt dostali. Dlatego nie ze złośliwości czy niechęci mówimy, że to złe rozwiązanie. Rząd powinien skupić się na tym, żeby jak najwięcej mieszkań wypchnąć na rynek, bo to jest proste prawo ekonomii, że im więcej dobra na rynku, tym bardziej cena będzie spadać - podkreśla marszałek Sejmu w rozmowie z WP.